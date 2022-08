धौलपुर. बाड़ी कोतवाली पुलिस एवं महिला शक्ति दल की कमांडो टीम ने बुधवार को बाड़ी शहर के बालिका विद्यालय, बालिका महाविद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों पर मनचलों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है. लड़कियों से छेड़छाड़ एवं फब्तियां कसने वाले एक दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ((12 eve teasers arrested in Dholpur)) है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9 बाइक भी जब्त की है.

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बाड़ी कन्या विद्यालय एवं कोचिंग संस्थाओं के सामने मनचले विगत लंबे समय से लड़कियों को परेशान कर रहे (Complaints of eve teasing in Dholpur) थे. छात्राओं से छेड़छाड़ एवं फब्तियां कसने की घटनाएं सामने आ रही थीं. उन्होंने बताया कि बुधवार को बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस एवं महिला शक्ति दल की कमांडो टीम को इन पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए. पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए 12 मनचलों को गिरफ्तार किया एवं उनकी 9 मोटरसाईकिलों को जब्त किया (9 bikes of eve teasers seized) गया.

पढ़ें: जयपुर: छात्राओं पर फब्तियां कसने वालों पर शिकंजा, 47 मनचलों को किया गिरफ्तार

एसपी ने बताया मनचलों के खिलाफ जिले भर में स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग संस्थानों पर धरपकड़ अभियान चलाया जाएगा. पुलिस ने राजेश धोबी, विनोद, सरफराज खां, अल्ताफ खां, नेहना गुर्जर, रामगोपाल धोबी, देशराज गुर्जर, जीतेन्द्र सिंह, वन्टू सिंह, भूपेन्द्र कोली, अंकुर जाटव और राहुल कोली को छात्राओं से छेड़छाड़ व फब्तियां कसने के मामले में गिरफ्तार किया है.