धौलपुर. सैपऊ थाना क्षेत्र के घड़ी लज्जा गांव में देर रात को खेत में पानी देने के पैसे मांगने को लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई. दो भाइयों के बीच हुए संघर्ष में (Clash between 2 brothers turned Violent In Dholpur) दोनों ओर से आधा दर्जन लोग घायल हो गए. जिनमें 9 माह की गर्भवती महिला (9 Months Pregnant Woman Manhandled Between Dholpur Siblings Clash) भी शामिल है.

दोनों ओर से कुल आधा दर्जन जख्मी: मामले को लेकर मौके पर पहुंचे सैपऊ थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि मंगलवार देर रात को घड़ी लज्जा गांव में दो सगे भाई रामचरण और होतम के परिवार के बीच खेत में पानी डालने के पैसे मांगने को लेकर झगड़ा हो गया. झगड़े के बाद दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई. झगड़े में एक पक्ष से रामनरेश (पुत्र रामचरण) और उसकी 9 माह की गर्भवती पत्नी सीमा लोहरे शामिल थी. दूसरे पक्ष से होतम, आदिराम समेत श्री भगवान (पुत्र आदिराम) और मीनाक्षी (पुत्री होतम) थे. इस हमले में रामचरण के पुत्र समेत 4 लोग जबकि दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए पुलिस की मदद से मंगलवार देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया.

झगड़े की वजह बना पानी: थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि होतम और आदि राम अपने भाई राम चरण से पिछले 2 साल से खेतों में पानी ले रहे थे. जिसके पैसे मांगने को लेकर देर रात को दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद मारपीट हो गई. दोनों ही पक्ष घायल हैं और इनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. घायलों के पर्चा बयान लेने के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.