राजाखेड़ा (धौलपुर). जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 और 9 में रिक्त सदस्य पदों के लिए शनिवार को उपचुनाव कराया (By election in Dholpur for ward member) गया. इसमें मतदाताओं ने सुबह से ही उत्साहपूर्वक भाग लिया.

हालांकि चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या कम दिखाई दी. लेकिन जैसे-जैसे मौसम में परिवर्तन हुआ, वैसे-वैसे मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा होता गया. इस तरह दोनों वार्डों में कुल करीब 66 प्रतिशत मतदान (Around 66 percent voting in Dholpur ward members by election) रहा. मतदान के बाद प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है. सोमवार सुबह 8 बजे से राजाखेड़ा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरा नंबर 9 में मतगणना की (Counting on Monday of ward member election) जाएगी. इसके बाद विजेता प्रत्याशियों को प्रमाण-पत्रों का वितरण किया जाएगा.

गौरतलब है कि राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में सदस्य पद के लिए कांग्रेस की अंकिता और भाजपा की माधुरी और निर्दलीय प्रत्याशी नीरू ने नामांकन दाखिल किया था. वहीं वार्ड नंबर 9 के लिए कांग्रेस से जरूर खान और भाजपा से मोनू ने नामांकन दाखिल किया था. उपचुनाव को लेकर राजाखेड़ा नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र मय कर्मचारियों के पोलिंग बूथों पर लगातार गश्त करते रहे.