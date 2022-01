धौलपुर. जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने सागरपारा चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान पशुओं की तस्करी (Animal Smuggling In Dholpur) करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 28 पशुओं को मुक्त कराकर पुलिस ने दो गाड़ियों को भी बरामद किया है. पशु क्रूरता अधिनियम एक्ट (Prevention of Cruelty to Animals Act) में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

तस्करी के लिए यूपी ले जा रहे थे आरोपी

कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया पुलिस ने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सागरपारा चेक पोस्ट के नजदीक सघन नाकाबंदी लगाई गई थी. नाकाबंदी के दौरान स्थानीय पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली की दो गाड़ियों में ठूंस-ठूंस कर पशु तस्करी के लिए यूपी जा रहे हैं. मुखबिर की सटीक सूचना पर नाका बंदी को और सघन किया गया.

यह भी पढ़ें - गाय चुराने के लिए तस्कर कर रहे स्कॉर्पियो तक का इस्तेमाल, घरों में बोल रहे धावा, घटना सीसीटीवी में कैद

28 पशु करवाए मुक्त

पुलिस टीम ने बैरिकैड लगाकर दोनों गाड़ियों को रोक लिया. गाड़ियों में 28 भैंस प्रजाति के पशु ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे. मौके पर पुलिस ने 40 वर्षीय किशोर पुत्र गोपीराम निवासी पुराना केयर धौलपुर 50 वर्षीय निजामुद्दीन पुत्र बशीर खान निवासी मुरैना और 40 वर्षीय बंटू पुत्र मकसूद निवासी मुरैना को दबोच लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी उत्तर प्रदेश में पशुओं को बेचने जा रहे थे. उन्होंने बताया तीनों आरोपियों को गिरफ्तार (Animal Smugglers Arrested In Dholpur) कर पशु क्रूरता अधिनियम एक्ट में अभियोग दर्ज किया है. पूछताछ के दौरान अन्य तस्करी के बड़े मामले सामने आने की संभावना है.