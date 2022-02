धौलपुर: राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव कनाकी में मंगलवार रात (8 फरवरी 2022) पति ने दोस्तों को साथ लेकर पत्नी पर डंडे और कट्टे के बटों से जानलेवा हमला (Dholpur Man Attacks wife with Iron Rod) कर दिया. इसके बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए. गंभीर अवस्था में घायल पत्नी को परिजनों ने राजाखेड़ा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. सिर पर गंभीर चोट होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती (Woman Beaten Up By Husband In Dholpur Admitted To Trauma Center) घायल महिला 26 वर्षीय सीतो (पत्नी भूरी देवी) ने बताया कि रात को उसका पति चार दोस्तों को साथ लेकर घर आया था. सभी लोग शराब के नशे में चूर (Accused Were Inebriated) थे. पति और उसके दोस्तों ने घर में घुसते ही गाली गलौज शुरू कर दिया. इसके बाद सभी लोगों ने लाठी डंडे और कट्टे के बट से जानलेवा हमला कर दिया.

हमलावर बेरहमी से मारपीट कर मौके से रात में ही फरार (Dholpur Man Fled Away After Beating Up Wife) हो गए. घायल महिला को परिजनों ने राजाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया. लेकिन सिर में गंभीर चोट होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में महिला का उपचार किया जा रहा है. इस दंपती की 3 संतानें हैं.

घायल महिला ने धौलपुर महिला पुलिस थाने के समक्ष नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर दी है. पुलिस ने बताया कि घायल महिला का मेडिकल कराकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मारपीट की असल वजह क्या रही इन सब बातों को लेकर पुलिस जांच करेगी.