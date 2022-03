धौलपुर. बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में सोमवार दोपहर दर्जन भर लोगों ने घुसकर एईएन और जेईएन के साथ बेरहमी से मारपीट की. मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए जेईएन और एईएन को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है. जहां एईएन की हालत नाजुक बनी हुई है.

अस्पताल पहुंचे विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता बीएल वर्मा ने बताया कि बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में दोनों अधिकारी विद्युत की बकाया वसूली को लेकर बैठक कर रहे थे. इसी दौरान 10 से 15 लोग लाठी-डंडे लेकर ऑफिस में घुस गए. उन्होंने जेईएन नितिन गुलाटी और हर्षदापति की बेरहमी से पिटाई कर दी. अधिकारियों की पिटाई होता देख निगम कार्यालय में मौजूद दूसरे विद्युत निगम के कर्मचारी भाग खड़े हुए. दोनों अधिकारियों की पिटाई करने के बाद आरोपी विद्युत निगम कार्यालय से भाग गए.

हथियारबंद आरोपियों के निगम कार्यालय से भाग जाने के बाद निगम के कर्मचारी कार्यालय में पहुंचे. जहां मारपीट में गंभीर रूप से घायल दोनों अधिकारियों को एंबुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया. सूचना मिलते ही निगम के अधीक्षण अभियंता सहित कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंचे. अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर सहित बाड़ी कोतवाल विजय सिंह मीणा अस्पताल पहुंचे. मारपीट में दोनों अधिकारियों के पैरों में फ्रेक्चर हो (Badi AEN and JEN legs fractured in attack by unknown persons) गया. पेट में गंभीर चोटें आई हैं.

कांग्रेस नेता का पुत्र है बाड़ी विद्युत निगम का एईएन: मारपीट में घायल हुए बाड़ी विद्युत निगम के एईएन हर्षदापति की हालत नाजुक बनी हुई है. जिसे चिकित्सकों ने उपचार के लिए रेफर किया गया है. निगम कर्मचारियों ने बताया कि एईएन के पिता कैप्टन मुकेश वाल्मीकि वर्ष 2003 में कांग्रेस के टिकट पर फागी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं. निगम कार्यालय में हुई मारपीट के बाद दोनों अधिकारी सहमे हुए हैं. घटना के बाद दोनों ही अधिकारियों ने हमलवारों को पहचानने से इंकार कर दिया. बाड़ी सदर एवं कोतवाली थाना पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है.