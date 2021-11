धौलपुर. एसीबी (Anti Corruption Bureau) की टीम ने जिले के बाड़ी कोतवाली थाने (Bari Kotwali Police Station) में शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई (ACB Action In Dholpur) को अंजाम दिया है. पुलिस थाने में तैनात उप निरीक्षक को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उप निरीक्षक ने परिवादी से मुकदमा से नाम निकालने के एवज में रिश्वत की मांग (Police Demanding Bribe) की थी. एसीबी द्वारा की गई कार्रवाई से पुलिस थाने में हड़कंप मच गया.

50 हजार रुपए रिश्वत की मांग

एसीबी के उप अधीक्षक (Deputy Superintendent of ACB) अमर सिंह ने बताया कि परिवादी ग्याप्रसाद पुत्र सोनाराम कुशवाह निवासी कायस्थ पाड़ा बाड़ी ने एसीबी कार्यालय करौली (ACB Office Karauli) में 24 नवंबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में परिवादी ने बताया कि बाड़ी कोतवाली थाने में तैनात पुलिस उपनिरीक्षक (Sub Inspector Of Police) भगवान सिंह पुत्र दौलत सिंह जाट परिवादी एवं उसके परिजनों का मुकदमा से नाम निकालने के एवज में 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है. जबकि 5 हजार रुपए उप निरीक्षक पूर्व में भी रिश्वत ले चुका है.

ACB ने रंगे हाथों दबोचा

उन्होंने बताया कि मामले का 25 नवंबर को भौतिक सत्यापन कराया गया. सत्यापन के दौरान एसीबी ने मामला सही पाया. इसके बाद आरोपी उपनिरीक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार (Caught Red Handed) करने के लिए जाल बिछाया गया. एसीबी की टीम ने शनिवार को जाल बिछाकर कोतवाली पुलिस थाने के पास शिव मंदिर के नजदीक से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पेंट की जेब से 50 हजार रुपए रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई. उन्होंने बताया कि आरोपी पुलिस निरीक्षक को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है. अनुसंधान के बाद आरोपी को भरतपुर एसीबी न्यायालय (Bharatpur ACB Court) के समक्ष पेश किया जाएगा.