धौलपुर. जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के गांव कुदिन्ना में एक भांजे ने मामा के साथ मारपीट करते हुए गोली मार दी. गोली मामा के पैर में जा (shot in the leg of the injured youth) लगी. सूचना पर पहुंची बसई डांग थाना पुलिस ने घायल युवक को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. जहां चिकित्सकों ने घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर के लिए रैफर कर दिया. घायल युवक की मां ने बसई डांग थाने में तहरीर दी, इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.

जानकारी देते हुए पीड़ित दुर्गसिंह गुर्जर ने बताया कि वह अपने रिश्तेदारों के यहां कुंआखेड़ा जा रहा था. आरोप है कि रास्ते में उसका भांजा पंजाब सिंह, कल्लू, राधे, रंजीत आदि तीन-चार लोगों को साथ लाया और गजपुरा चौराहे से उसे जबरन बाइक पर बिठाकर गांव कुदिन्ना ले गए. गांव में पहले उसके साथ मारपीट की गई, इसके बाद जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान गोली उसके जांघ में जा लगी. पीड़ित ने बताया कि 6 माह पहले आरोपी भांजा पंजाब सिंह उसके छप्परपोश घर में आग लगाकर उसकी पत्नी को भगाकर ले गया था. इसके बाद अब दोबारा वारदात को अंजाम दिया है.

धौलपुर में भांजे ने मामा के साथ की मारपीट और मारी गोली

वहीं बसई डांग थाने के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव कुदिन्ना में फायरिंग की सूचना मिली थी. इस पर मय जाप्ता के गांव कुदिन्ना पहुंचे और घटना की जानकारी ली. पुलिस ने मौके से एक खाली कारतूस बरामद किया है. पुलिस ने घायल दुर्ग सिंह को घायल अवस्थान में बाड़ी के राजकीय सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से चिकित्सकों ने उसे धौलपुर रैफर कर दिया है. घायल युवक की मां की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.