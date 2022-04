राजाखेड़ा (धौलपुर): जिले के राजाखेड़ा उपखण्ड के गांव गढ़ी जोनावद में मंगलवार को एक शौचालय की दीवार (2 year old girl died in dholpur) गिरने से 2 साल की मासूम की मौत होने का मामला सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार मासूम अपनी मां के साथ मलबे में दब गई थी. जिसके कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे. फिलहाल बच्ची की मां का (girl dies after toilet wall collapses in Dholpur) अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

राजाखेड़ा उपखंड के गांव गढ़ी जोनावद में मंगलवार सुबह कप्तान सिंह नामक व्यक्ति की बेटी किरन अपनी 2 साल की मासूम को शौच क्रिया के लिए शौचालय में लेकर गई थी. इसी दौरान अचानक शौचालय की दीवार भरभरा कर ढ़ह गई. घटना में 2 साल की मासूम बालिका गुड़िया के साथ उसकी मां किरन भी मलबे में दब गई. दोनों की चीख-पुकार सुन परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला. घटना में मां-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. वहीं बच्ची को गंभीर हालत में इलाज के लिए राजाखेड़ा सीएचसी पर ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने बालिका का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया.

