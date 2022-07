दौसा. जिले के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के सोनड बस स्टैंड पर जहरीले कीड़े के काटने से एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा (woman dies due to bite of poisonous insect in Dausa) हुआ. ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया.

बताया जा रहा है कि फूला देवी बैरवा नाम की आशा सहयोगिनी सोनड के आंगनवाड़ी केंद्र में सोमवार को ड्यूटी कर रही थी. इसी दौरान किसी जहरीले कीड़े ने आशा सहयोगिनी को दंश लगा दिया. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई. मौत के बाद मंगलवार सुबह ग्रामीण शव को लेकर सोनड बस स्टैंड पर पहुंचे और सड़क पर जाम लगा दिया. जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनवाड़ी केंद्र में आशा सहयोगिनी को जहरीले कीड़े ने दंश लगाया है. पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के चलते उन्हें मुआवजा दिया (Demand of compensation after death of a woman) जाए.

इधर स्टेट हाईवे जाम लगने की सूचना पर रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. जाम की सूचना पर एसडीएम मोहर सिंह मीणा और डीएसपी अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे और अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर तैनात की गई. जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की. समझाइश के बाद विभिन्न प्रकार के बीमा राशि दिलवाने और परिवार के एक सदस्य को आशा सहयोगिनी के पद पर नियुक्त करने तथा अतिरिक्त मुआवजे के लिए प्रस्ताव सरकार तक भिजवाने का आश्वासन दिया गया. पुलिस व प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीण और परिजन हाईवे से शव को हटाने के लिए सहमत हुए.