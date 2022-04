दौसा. गर्मी के मौसम के दौरान जिले में जल संकट की समस्या को लेकर राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन (Kirodi Lal Meena took part in protest for water in Dausa) किया. महिलाओं को साथ लेकर किरोड़ी लाल शनिवार को शहर के गुप्तेश्वर सर्किल पर एकत्रित हुए.

वहां से जिला कलेक्ट्रेट के लिए रैली के साथ रवाना हुए, लेकिन गांधी सर्किल पर पहुंचते ही सांसद मीणा ने अचानक अपना रूट बदलते हुए रैली को रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ दिया. सैकड़ों महिला-पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ वे रेलवे स्टेशन के ट्रैक नंबर एक पर जाकर बैठ गए. सांसद शहर को पानी समय पर मुहैया करवाने की मांग को लेकर अड़े रहे. इस दौरान जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने सांसद व उनके प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलवाया. वार्ता में जिला कलेक्टर, प्रभारी मंत्री पुष्पेंद्र सिंह शामिल हुए.

राज्यसभा सांसद को 7 दिन में शहरवासियों की पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बीसलपुर पानी की सप्लाई रेगुलर हो, उसकी ट्रिपिंग बंद हो, टैंकरों से होने वाली सप्लाई का प्रॉपर सुपरविजन हो, जिले के लिए पानी के अन्य नए स्रोत तलाश किए जाएं. इन सब मामलों को लेकर सकारात्मक वार्ता हुई है जल्द ही लोगों की पानी की समस्या का समाधान होगा. यदि सरकार और प्रशासन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तो 7 दिन बाद आगे की फिर से रणनीति बनाई जाएगी.