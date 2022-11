दौसा. चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीना के गांव मंडावरी में डकैती व फायरिंग मामले में पुलिस को सोमवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है. इस बहुचर्चित मामले में पुलिस ने पांच शातिर बदमाशों को दबोचा है. अब तक इस वारदात में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी (Accused with arms arrested in firing case in Dausa) है.

दौसा पुलिस ने सोमवार को हिस्ट्रीशीटर नंदकिशोर उर्फ नंदू सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चार देसी कट्टे, 10 जिंदा कारतूस, दो लग्जरी बाइक और 6 मोबाइल बरामद किए हैं. आरोपियों की यह गैंग डकैती, नकबजनी, लूट व चोरी की 2 दर्जन से अधिक वारदातें कबूल चुकी है. दौसा एसपी संजीव नैन ने बताया कि 29 अक्टूबर की रात को हुई मंडावरी डकैती व फायरिंग मामले का खुलासा करने के लिए करीब 75 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई थी.

दौसा के मंडावरी गांव में डकैती व फायरिंग मामले में हिस्ट्रीशीटर सहित 5 बदमाश गिरफ्तार

इस वारदात का खुलासा करने के लिए 700 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. कई राज्यों में दबिश दी गई. एसपी ने बताया कि इस मामले में पांच आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं. वहीं आज अलवर के नीमराणा थाने के हिस्ट्रीशीटर नंदकिशोर उर्फ नंदू, अरविंद बावरिया निवासी नीमराणा, रवि कुमार व राजेंद्र कुमार निवासी हनुमानगढ़ और विष्णु बावरिया निवासी हरियाणा को गिरफ्तार किया है.

एसपी संजीव नैन ने बताया कि आरोपियों ने जयपुर के पावटा में हुई डकैती व फायरिंग, दौसा के धनावड में हुई डकैती, महुआ के खेड़ला-गदली में हुई नकबजनी, भरतपुर के रणधीरगढ़ में हुई डकैती व फायरिंग, हरियाणा के रेवाड़ी में हुई डकैती व फायरिंग, चूरू के राजगढ़ में हुई नकबजनी की वारदातें कबूल की हैं. वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में की गई करीब 2 दर्जन से अधिक अन्य वारदातों को भी करना कबूला है.

एसपी ने बताया कि आरोपी नंदकिशोर उर्फ नंदू पर 8 मुकदमें, रवि कुमार पर 7 मुकदमें, राजेंद्र कुमार पर 8 मुकदमें व विष्णु पर एक मुकदमा दर्ज है. पुलिस का कहना है कि इस गैंग में करीब 15 से 20 सदस्य शामिल हैं. ऐसे में गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए अभी भी दौसा पुलिस की करीब एक दर्जन टीमें विभिन्न जगहों पर दबिश दे रही हैं.