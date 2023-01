दौसा. कोतवाली थाना पुलिस ने चुनावी रंजिश को लेकर गाड़ी से कुचलकर हत्या का प्रयास करने (Attempt to Murder of Man Over Election Rivalry) वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 6 दिसंबर को दौसा शहर में गाड़ी से टक्कर मारकर सीताराम शर्मा की हत्या का प्रयास किया गया था. इस संबंध में पीड़ित ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, साथ ही वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराए थे. इस पूरे मामले की जांच करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

कोतवाली थाना प्रभारी लालसिंह यादव ने बताया कि पीड़ित सीताराम शर्मा और मदन लाल गुर्जर के (3 arrested in Attempt to Murder of Man) बीच सरपंच चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी. मदन लाल गुर्जर ढिगारिया ग्राम पंचायत में सरपंच पद के प्रत्याशी थे और सीताराम शर्मा ने उनका सपोर्ट नहीं किया था. इस चुनाव में सीताराम शर्मा ने घासीराम नामक व्यक्ति का सपोर्ट किया था जिससे वे चुनाव जीत गए और मदन गुर्जर चुनाव हार गया.

ऐसे में अपनी हार का बदला लेने के लिए आरोपी मदन गुर्जर ने नंदकिशोर मीणा नामक व्यक्ति के साथ मिलकर 50 हजार रुपए की सुपारी देकर (Attempt to Murder over Election Rivalry in Dausa) भाड़े के गुंडे बुलवाए और सीताराम शर्मा की हत्या करने की कोशिश की. इस संबंध में पुलिस ने सरपंच पद के प्रत्याशी रहे मदन गुर्जर, नंदकिशोर मीणा और सुनील गुर्जर नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस मामले में अभी करीब 3 आरोपी फरार चल रहे हैं.