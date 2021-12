चूरू. रतनगढ़ में पति को पत्नी के चरित्र पर शक होना भारी पड़ गया. गुस्साई पत्नी ने दुपट्टे से गला घोंटकर पति (Murder In Churu) को मौत के घाट उतार दिया. हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पत्नी ने पुलिस को झूठी सुसाइड की कहानी बाताई थी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का महज 24 घंटे में खुलासा कर हत्यारी पत्नी (Wife arrested for killing husband in Churu) को गिरफ्तार कर लिया.

थानाधिकारी संजय पूनिया ने बताया पत्नी ने ही पति की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की थी. पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पति के आत्महत्या करने की झूठी कहानी गढ़ी थी, लेकिन शव व मौके की स्थिति को देखकर पुलिस को यकीन नहीं हुआ, गहनता से पूछताछ करने पर आरोपी पत्नी ने हत्या की वारदात को अंजाम देना कबूल किया. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पति उसके चरित्र पर शक करता था, मंगलवार रात को दोनों के बीच विवाद हो गया. आवेश में आकर उसने गला दबाकर पति की हत्या कर दी.

जानकारी के मुताबिक भवर सिंह ढोली 48 साल निवासी बीरमसर ने रिपोर्ट देकर बताया कि भाई रणजीत व उसकी पत्नी सरोज देवी दोनों के बीच में पिछले एक साल से आपस में झगड़ा चल रहा था. वह समझाने पर भी सुसराल नहीं आई, पिछले 10-15 दिन पहले स्वयं सुसराल बीरमसर आ गई. मंगलवार शाम को करीब 7-8 बजे रणजीत गाड़ी लेकर गांव आ गया था. रात को 2 बजे के करीब एक गाड़ी घर के बाहर आकर 15-20 मिनट तक गेट के पास खड़ी रही.

सुबह 4 बजे के आसपास उसकी पत्नी ने रणजीत के शव को फंदे से लटकाकर फिर उसे नीचे उतारक चारपाई पर सुला दिया. उसने बताया कि भाई व उसकी पत्नी सरोज के मध्य करीब एक साल से आपसी विवाद चला आ रहा है. विवाद के चलते भाई को मारकर फंदे से लटकाने का मामला दर्ज करवाया था.

एसपी ने किया टीम का गठन

मामले की जानकारी लगने पर एसपी नारायण टोगस व एएसपी सुजानगढ़ जगदीश बोहरा के सुपरविजन में सीओ रतनगढ़ हिमांशु शर्मा व रतनगढ़ थानाधिकारी संजय पूनिया पूछताछ के लिए घटना स्थल पर पहुंचे थे. एफएसएल टीम चूरू को मौके पर बुलाया गया था. मौका स्थिति से मामला आत्महत्या का न होकर हत्या का होना पाया गया. पुलिस के कड़ाई से पूछताछ करने पर मृतक की पत्नी सरोज टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

आरोपित महिला ने बताया कि पति रणजीत उसके चरित्र पर शक करता था, इसको लेकर अक्सर मारपीट करने से परेशान थी. मंगलवार को भी उसका पति नशे की हालत में घर पहुंचा था. इस दौरान पति के साथ विवाद हो गया, ऐसे में तैश में आकर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

आरोपित विवाहिता ने बताया कि उसकी व उसके भाई की शादी अदले-बदले में हुई थी. करीब 18 महीने पहले उसके भाई की किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी. इधर, परिजनों की ओर से रात के समय एक गाड़ी रूकने की बात को लेकर पुलिस जांच में जुटी है. सीआई पूनिया ने बताया कि मामले में किसी अन्य के शामिल होने की बात की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा.