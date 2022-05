चूरू. जिले के दादाबाड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार रविवार को बैठक आयोजित की गई. इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य नसीम कुरैशी के सामने ही आपस में उलझ (Uproar in Congress meeting in Churu) गए. विवाद इस हद तक बढ़ गया कि दोनो पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई. बता दें कि सभा कक्ष में एक तरफ भाषण चल रहा था. दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाइश कर मामले को शांत करने का प्रयास (Dispute Between Congress Leaders in Churu) किया जा रहा था.

नसीम कुरैशी के भाषण के दौरान हुआ विवाद: जानकारी के मुताबिक स्वागत भाषण के समाप्त होने पर नसीम कुरैशी संबोधन देने वाले थे. इससे पहले ही सीताराम खटीक मंच के नजदीक पहुंच गए. वे एससी के प्रतिनिधियों को आगे बैठाने की बात कहने लगे. इस पर वहां मौजूद लोगों ने सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल से मंच पर सबसे आगे की लाइन में बैठने की बात कही. लेकिन खटीक का कहना था कि समाज के दूसरे लोग हैं, जिन्हें आगे बैठाना चाहिए. इस पर दूसरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी की बैठक है, सभी लोग सम्मानित हैं.

इस बात को लेकर कुछ देर के लिए माहौल गरमा गया. जिसके बाद वहां मौजूद पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता उन्हें बाहर ले गए. भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य नसीम कुरैशी के भाषण के दौरान, बाहर खटीक और दूसरे कार्यकर्ताओं की समझाइश चलती रही. बैठक के बाद मानवेन्द्र बुडानिया ओर हेमंत सैनी के बीच भी किसी बात को लेकर तकरार हो गई, जिन्हें वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और (Dispute Between Congress Leaders during meeting in Churu) कार्यकर्ताओं ने शांत कराया.

जिलाध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस पार्टी में सरगर्मियां तेज: कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस पार्टी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बैठक के बाद कुरैशी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद जिलाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ पहुंचे. इस दौरान दर्जन से अधिक उम्मीदवारों ने अपने पद के लिए दावेदारी पेश की. जिलाध्यक्ष को लेकर इस बार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि, हाल ही में हुई नियुक्तियों में सरकार ने चूरू को तीन बड़ी नियुक्तियां दी है. इन नियुक्तियों में अल्पसंख्यक को साधने के लिए रेहाना रियाज, ओबीसी के लिए कृष्णा पूनिया और सामान्य वर्ग के लिए सरदार शहर विधायक के पुत्र शामिल हैं. राजस्थान में चुनाव के लिए करीब एक साल से कुछ अधिक का (Dispute Between Congress Leaders during meeting in Churu) समय शेष रहा है.

कांग्रेस की इन नामों पर जिलाध्यक्ष के पद लिए चर्चा: जिला अध्यक्ष के पद के लिए रफीक मंडेलिया, डॉ. महेश शर्मा, भंवरलाल पुजारी, पूसाराम गोदारा, रणजीत सातडा, राधेश्याम चोटिया, कल्याण सिंह, बाबू हुसैन कुरैशी, संजय दीक्षित, रमेश इंदौरिया को शामिल करने की चर्चा की जा रही है.