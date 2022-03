चूरू. जिले के पंखा सर्किल स्थित व्यापारी को गन पॉइंट पर धमकाने और लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर सम्पत नेहरा के एक और गुर्गे को पकड़ने में सफलता हासिल की है. पुलिस व्यापारी को धमकाने व रंगदारी मांगने के मामले में नेहरा गैंग से जुड़े हुए तीन आरोपियों को धर चुकी (Three accused of loot case in Churu arrested) है.

तीसरा गिरफ्तार आरोपी संदीप कासनी नेहरा गैंग का शार्प शूटर बताया जा रहा है. इसे जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने हरियाणा के झझर से बापर्दा गिरफ्तार किया है. वहीं मामले में अब शेष रहे एक आरोपी की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही गैंगस्टर सम्पत नेहरा को भी दिल्ली जेल से प्रोडेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर चूरू लाने की पुलिस तैयारी कर रही है.

पढ़ें: Sharp Shooter Arrested : चूरू पुलिस की गिरफ्त में नेहरा गैंग का शार्प शूटर विकास उर्फ मंडिया

बता दें कि टाइल्स एंड सेनेट्री के शोरूम में गत 19 जनवरी को क्रेटा कार में सवार होकर आए बदमाशों ने खुद को नेहरा गैंग का बताते हुए व्हाट्सएप पर व्यापारी की वीडियो कॉल करवाई थी. व्यापारी से गन पॉइंट रंगदारी मांगी और दस हजार लूट की वारदात को अंजाम दिया था. मामले में पुलिस नेहरा गैंग के शार्प शूटर राजतिलक उर्फ राजू तिलका व विकास उर्फ मडिया को गिरफ्तार कर चुकी है.