चूरू. जिले में ममता और मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां कचरे के ढेर में एक दिन का मृत नवजात शिशु मिला है. सूचना पर मौके पर पहुँची सदर थाना पुलिस ने मृत नवजात शिशु को अपने कब्जे में लेकर उसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

कचरे के साथ नवजात शिशु को ऑटो टिपर में डाला

सदर थाने के एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि किसी ने नगर परिषद के ऑटो टिपर में कचरे के साथ नवजात शिशु को डाल दिया (Newborn infant found in garbage auto in Churu) और नगर परिषद के ऑटो टिपर ने कचरे को जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव गाजसर में खाली कर दिया. रविवार दोपहर को कचरा बीनने वाले लोगों को कचरे के ढेर में मृत नवजात शिशु मिला (Newborn Thrown With Garbage In Churu) तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

CCTV की मदद से आरोपियों की तलाश

एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि मृतक नवजात शिशु पर जो क्लिप लगी हुई है वह अस्पतालों में प्रसव के समय लगाई जाती है. बरहाल पुलिस अस्पताल का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस नवजात शिशु का पोस्टमार्टम करवाकर मृत शिशु के शव को नगर परिषद को सुपुर्द करेगी.