चूरू. नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के बाद बेरहमी से मारपीट करने के मामले में मुख्य आरोपी कमल मेघवाल को पुलिस ने (Main accused of gang rape of minor arrested in Churu) गिरफ्तार कर लिया है.

मामले की जांच कर रहे एएसपी देवांन्द ने बताया कि 11 अप्रैल को रतननगर थाना क्षेत्र में नाबालिग ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में बताया था कि डेढ़ साल पहले कमल मेघवाल ने उसे रात को खेत में मिलने के लिए बुलाया. जब वह खेत में गई तो उसने दुष्कर्म करके वीडियो बना लिया. बाद में आरोपी युवक वीडिया वायरल करने की धमकी देकर आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता ने बताया कि आरोपी कमल मेघवाल ने फोन करके उसे रात में खेत में आने के लिए कहा. नहीं आने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी. धमकाने पर वह खेत पर पहुंची तो आरोपी के साथ उसका एक ओर साथी वहां पर पहले से मौजूद था.

पीडि़ता ने बताया कि युवक ने साथी के साथ संबंध बनाने का दबाव डाला. जब उसने इनकार कर दिया तो दोनों आरोपी भड़क गए और उसके साथ जमकर मारपीट की. आरोपियों की पिटाई से पीड़िता बेहोश हो गई. इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता से दुष्कर्म किया. बाद में आरोपी उसे खेत के पास पटकर चले गए. होश आने पर नाबालिग घर पहुंची व परिजनों को पूरी बात बताई. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि दूसरे (Search continues for one of the gangrape accused) आरोपी की तलाश जारी है.