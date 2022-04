चूरू. नाम बदलकर सोशल मीडिया पर पहले विवाहिता से दोस्ती की फिर आरोपी ने साथी के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि युवक ने सोशल मीडिया पर न सिर्फ अपना धर्म छिपाया बल्कि उसका अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देने के साथ उसका गलत फायदा भी उठाया. पीड़िता ने महिला थाना में दो नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

जिले के रतननगर थाना क्षेत्र की 27 वर्षीय विवाहिता से गैंगरेप (Gangrape with married woman in Churu) का मामला सामने आया है. यहां आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता से अपना नाम धर्म छिपाकर उससे दोस्ती की बल्कि विवाहिता के अश्लील वीडियो भी बना लिए. विवाहिता का आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोस्त के साथ मिलकर उसने गैंगरेप (gangrape with married woman after blackmail) की वारदात की है. पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की संगीन धाराओं में गैंगरेप का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है.

चूरू में गैंगरेप

पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी करीब आठ साल पहले हुई थी. पांच माह पहले अपने पीहर आई हुई थी. इस दौरान सोशल मीडिया पर एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई. आरोपी ने स्वयं का नाम संदीप सिंह राठौड़ निवासी राजगढ़ बताया था. आरोपी उससे वीडिया कॉल पर बात करता था. इस दौरान बहला-फुसलाकर उसने अश्लील वीडियो बना लिया. दिसम्बर 2021 को उसने शहर में आने के लिए कहा. आरोपी की बताई हुई जगह पहुंचने पर पीड़िता का मोबाइल लेकर उसकी निजी फोटो स्वयं के फोन में ट्रांसफर कर ली. इस वर्ष जनवरी में आरोपी उसके पीहर आया जहां उसके परिजनों को पीडिता के मृत भाई का दोस्त बताया.

विवाहिता ने बताया कि चार-पांच दिन पहले वह अपने पीहर आई हुई थी. इस दौरान आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर बुलाया. पहले वह अपनी बहन और बाद में मौसी के घर ले गया जहां उसके साथ रेप किया. इसके बाद आरोपी उसे गंगानगर अपने दोस्त असलम के घर लेकर गया जहां आरोपी ने उसका सही नाम दाताराम धाणक निवासी तहसील तारानगर बताया. पीड़िता ने बताया कि यहां आरोपी व उसके दोस्त ने सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ गैंगरेप किया. इसके बाद असलम ने उसे उसके रिश्तेदारों के पास भेज दिया जहां से पुलिस ने उसे दस्तयाब किया. विवाहिता के परिजनों ने घर से लापता होने पर एक थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश कर उसे दस्तयाब किया था.