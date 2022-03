चूरू. चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र से 12 वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला (Gangrape with a Minor in Churu ) सामने आया है. आरोप है कि पीड़िता से कैफे में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है. पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट (Case Filed Under Pocso Act In Churu Gangrape) की संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है.

पुलिस ने कराया मेडिकल: पुलिस ने पीड़िता का भरतिया अस्पताल में मेडिकल करवाया है. पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने उसे पहले आइसक्रीम खिलाने के बहाने कैफे में बुलाया, रेप किया फिर दुष्कर्म अश्लील वीडियो बना वायरल करने की धमकी दी. बाद में इसी आधार पर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया.

पढ़ें- Churu Rape Case : शराब के नशे में धुत जेठ ने 2 माह की बच्ची को मारने की धमकी देकर छोटे भाई की पत्नी से किया दुष्कर्म...

ब्लैकमेल का गंदा खेल: पीड़िता ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें बताया है कि पिछले 6 महीनों से मुख्य आरोपी अपने दोस्तों संग मिलकर उसका रेप (Gangrape with a Minor in Churu ) कर रहा है. नाबालिग छात्रा के मुताबिक आरोपी उसे बहला फुसलाकर आइसक्रीम खिलाने ले गया बाद में उसका यौन उत्पीड़न किया. अश्लील वीडियो बना वायरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती करता रहा.

मां ने दर्ज कराई रिपोर्ट: मुख्य आरोपी ने अश्लील क्लिपिंग्स अपने अन्य दोस्तों को दिखाई. जिसके बल पर लड़की को ब्लैकमेल कर सबने गैंगरेप (Churu Minor Girl Raped And Blackmailed) किया. 6 आरोपियों ने शहर के 3 नामी कैफे में ले जाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया. रेप से परेशान लड़की डिप्रेशन में जाने लगी तो उसकी मां ने बदले हालातों के बीच उससे बात की. मां ने उससे गुमसुम रहने का कारण पूछा तो पीड़िता ने सारी बात अपनी मां को बता दी. जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया.

सीओ सिटी ममता सारस्वत ने बताया कि 15 साल की छात्रा ने मामला दर्ज कराया है. पीड़िता की रिपोर्ट पर 6 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.