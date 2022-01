सुजानगढ़ (चूरू). शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है (Corona case in Churu). ऐसे में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है. सुजानगढ़ में मंगलवार को कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करेवाले 43 लोगों के चालान काटे गए.

सीआई सत्येन्द्र कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल सत्यवीरसिंह और हेड कांस्टेबल निवास कुमार ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ बाजार पहुंचे. बाजार में उन्हें लोग बिना मास्क के घूमते दिखे. जिसके बाद 43 लोगों के चालान काटे गए (Challan on 43 people in Sujangarh). उपखण्ड अधिकारी मूलचंद लूणिया ने बताया कि चालान काटने का उद्देश्य राजस्व जमा करना नहीं है बल्कि कोरोना को लेकर आम जन को सतर्क करना है. जिससे वे लापरवाह ना बने (Action for No Mask in Sujangarh).

उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया ने आम जन से कोरोना गाइड लाइन की पालना करने है. उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, बार-बार सैनिटाइजर का प्रयोग करने सोशल डिस्टेंस की पालना करने की अपील की है. हेड कांस्टेबल निवास कुमार ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 26 चालान काटे गए और दो मोटरसाइकिल सीज की गई.