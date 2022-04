चूरू. जिला मुख्यालय की नई सड़क पर गत 7 मार्च को एक युवक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला मामले में चूरू पुलिस ने रविवार को तीन आरोपियों को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया. जहां से तीनों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया (Accused of firing at youth on police remand) है.

मामले की जांच कर रहे सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि 7 मार्च को नई सड़क पर हुई फायरिंग मामले में हिस्ट्रीशीटर जीतू जोड़ी, संदीप कादयान व संजय भामासी को गिरफ्तार कर तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है. शहर के वार्ड आठ निवासी साहिल खान ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था कि वह शाम को गाड़ी लेकर वर्कशॉप जा रहा था. तभी नई सड़क पर जीतू जोड़ी, संदीप कादयान व तीन अन्य युवकों ने उसे घेर लिया. इस दौरान संदीप कादयान ने उस पर फायर किया. आरोप है कि इन लोगों ने पहले भी जान से मारने की नियत से हमला किया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

