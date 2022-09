चितौड़गढ़. लंपी वायरस से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन प्रदेश (Campaign For Lumpy infected Cows in Chittorgarh) में संक्रमण तेजी से फैल रहा है. सबसे अधिक बुरी हालत निराश्रित गायों की है. राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिला परिषद के सीईओ राकेश पुरोहित ने गौ रक्षा के लिए अभियान शुरू किया है.

उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए करीब 2 लाख से अधिक लोगों से संपर्क कर 3 दिनों में ही 5,50,000 की सहायता राशि जुटाई है. अगले 4 से 5 दिन में सभी 11 ब्लॉक पर वैन लगाकर गांव से लेकर ढाणी तक वायरस ग्रस्त गायों के उपचार की व्यवस्था की जाएगी. इसकी शुरुआत भूपालसागर ब्लॉक से की गई है. पशुपालन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जिले में अब तक लगभग 19000 गोवंश वायरस की चपेट में आ चुके हैं. अब तक 800 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है. वहीं इन सबमें निराश्रित गायों की हालत खराब है. इससे निपटने के लिए जिला परिषद सीईओ पुरोहित लोगों को जोड़ने और गौ सेवा के लिए आगे आने का आह्वान कर रहे हैं.

उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित भूपालसागर ब्लॉक पर कैंप लगाया है. यहां 1200 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और (Camps for Treatment of Cows in Chittorgarh) 8 घंटे में ही 220000 से अधिक लोग जोड़े गए. इसका मुख्य मकसद गौ सेवा कार्य में आर्थिक सहायता और निराश्रित पशुओं के उपचार की व्यवस्था करना है. पुरोहित के अनुसार अभियान के अंतर्गत निराश्रित गोवंश तक उपचार पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है. इसकी शुरुआत भूपालसागर से की गई है. यहां से आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक दवाओं के साथ पशु पालन विभाग के कार्मिकों को लेकर रथ रवाना किया गया.