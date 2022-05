चित्तौड़गढ़. जिले के बेगूं थाना इलाके में ठुकराई चौराहे के पास रविवार को असंतुलित होकर पिकअप पलट गई. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई. वहीं 15 अन्य घायल हो (Several injured in road accident in Chittorgarh) गए. गंभीर 6 घायलों को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया. पिकअप में सवार सभी लोग मध्यप्रदेश से राशमी एक धार्मिक प्रसादी आयोजन में भाग लेने आए थे.

जानकारी के अनुसार, बेगूं के ठुकराई चौराहे के पास रविवार दोपहर एक पिकअप के अनियंत्रित होकर पलटने से इसमें सवार 15 जने गंभीर घायल हो गए. हादसे में जानी बाई नाम की महिला की मौत हो गई. गंभीर घायल 6 जनों कल्याणी बाई, कांता गुर्जर, रेखा, शंकरलाल, गायत्री और बाली बाई गुर्जर को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया. बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार सभी लोग सिंगोली, मध्य प्रदेश से चित्तौड़गढ़ में राशमी उपखंड के पास भटवाड़ा भेरुजी देवस्थान पर धार्मिक प्रसादी आयोजन में आए हुए थे. वापस लौटते समय बेगूं थाना क्षेत्र में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे को देख कर आसपास के लोग और राहगीर दौड़ कर आए. घायलों को निजी वाहन से बेगूं हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया.

