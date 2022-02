चितौड़गढ़. जिले के निंबाहेड़ा में एक भाजपा पार्षद को पुलिस ने थाने में बिठा (Nimbahera closed in protest against the arrest of councilor) लिया. मामले में पूर्व केबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने बंद का आह्वान (protest against the arrest of councilor) कर दिया. बंद को लेकर सफलता और असफलता के बीच क्षेत्र के दो बड़े नेता आमने-सामने हो गए हैं.

निंबाहेड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बाइक चोर को लोगों ने पकड़ लिया. इसे पार्षद थाने लेकर गया लेकिन पुलिस ने पार्षद को ही बिठा दिया. मामले में आरोप-प्रत्यारोप के बीच पार्षद मयंक अग्रवाल की गिरफ्तारी से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त हो गया. पूर्व केबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने पार्षद की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को बंद का आह्वान किया था. वहीं शनिवार सुबह प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना बाजार में निकल गए और व्यापारियों की दुकानों पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में है. भाजपा जबरन बंद कराने का प्रयास कर रही है.

दूसरी ओर पूर्व केबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है. पार्षद बाइक चोर को पकड़ कर थाने ले गए, इसी बीच एक और वारदात हो गई है. प्रदेश के सहकारिता मंत्री को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि वारदातें रुकनी चाहिए यह पहली प्राथमिकता है. लोगों ने बंद में स्वेच्छा से सहयोग किया है, लोग चोरियों से परेशान हैं.

मामले में पुलिस उप अधीक्षक निंबाहेड़ा आशीष चौधरी ने कहा कि पार्षद एक नाबालिक को पीटते हुए थाने लेकर पहुंचा था, जिससे समझाइश की गई. फिलहाल पार्षद मयंक अग्रवाल को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है. इधर, इस पूरे मामले में जहां चित्तौड़गढ़ जिले के दो दिग्गज आमने-सामने दिखाई दिए. वहीं निंबाहेड़ा बंद का भी असर देखने को मिला है. भाजपा और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने विरोध देखने को मिला है.