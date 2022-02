चित्तौड़गढ़. जिले में निकुम्भ थानाधिकारी की ओर से मंगलवार रात को नाकाबन्दी में स्कॉर्पियो को रुकवाने के प्रयास में बदमाशों ने पुलिस पर फायर (Miscreants Fire on Police in Chittorgarh) कर दिया. थानाधिकारी के वाहन को भी टक्कर मारी. इस पर निकुम्भ थानाधिकारी ने भी जवाबी फायर किए. थानाधिकारी की ओर से की गई फायरिंग के बाद बदमाश स्कॉर्पियो में भाग छूटे, जिनका अभी पता नहीं चल पाया. निकुंभ थाने पर घटना को लेकर जानलेवा हमला करने तथा राजकार्य में बाधा पहुंचाने का प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस अज्ञात स्कॉर्पियो में सवार दो लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

जानकारी के अनुसार बीती रात को निकुम्भ थानाधिकारी यशवंत सोलंकी मय जाप्ते के मादक पदार्थ की धरपकड़ को लेकर कचूमरा चौराहे पर नाकाबंदी की थी. इस दौरान कलंदर खेड़ा की ओर से एक स्कॉर्पियो तेज गति से आती दिखाई दी, जिसे हाथ देकर रुकवाने का प्रयास किया. स्कॉर्पियो में सवार चालक ने वाहन नहीं रोका और पुलिस जाप्ते को टक्कर मारने की कोशिश की. इस पर पुलिस कर्मियों ने पीछे हटकर जान बचाई. यहां से भागने के दौरान स्कॉर्पियो में सवार चालक और उसके साथी ने पुलिस को पिस्टल दिखाकर धमकाया.

फिल्मी स्टाइल में की पुलिस पर फायरिंग : स्कॉर्पियो में संदिग्ध वस्तु होने की आशंका के चलते निकुम्भ थानाधिकारी यशवंत सोलंकी ने गाड़ी का पीछा किया. आलाखेड़ी और आलोद मोड़ के बीच बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में स्कॉर्पियो को रोककर पीछे रिवर्स लिया और थानाधिकारी के वाहन को टक्कर मारकर पुलिस की ओर फायर (Miscreants firing on the Police in Film Style) किये. पुलिस निकुम्भ थानाधिकारी यशवंत सोलंकी ने बदमाशों के वाहन पर जवाबी फायर किए. इस पर बदमाश स्कॉर्पियो लेकर बड़ीसादड़ी की ओर भाग निकले.

थाना पुलिस ने घटना के संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचना दी और नाकाबंदी करवाई. पुलिस ने काफी प्रयास किया लेकिन स्कॉर्पियो का पता नहीं चल पाया. निकुम्भ थानाधिकारी यशवंत सोलंकी ने बताया कि थाने पर राज कार्य में बाधा पहुंचाने और जान लेवा हमला करने का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.