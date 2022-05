चितौड़गढ़. जिले के बस्सी थाना इलाके में स्थित एक धार्मिक स्थल पर अपने मित्र का इलाज कराने आए युवक का शव मिला है. मौके पर उसके पास ही में दूसरा युवक जंजीर से बंधा था. पूछताछ में सामने आया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. जानकारी के अनुसार जिले की बस्सी थाना पुलिस को क्षेत्र के बल्दरखा गांव के निकट स्थित निलिया महादेव मंदिर के सामने चबूतरे पर एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली. इस पर बस्सी थानाधिकारी गणपतसिंह मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे. यहां मृतक के मुंह से खून निकल रहा था. पास ही में एक अन्य युवक जंजीर से बंधा हुआ था. हत्या का संदेह होने के कारण मौके पर एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया.

इस मामले में बस्सी थानाधिकारी ने बताया कि युवक के पास से कपड़े से भरी एक थैली, मोबाइल, (Man Found Dead in front of temple in Chittorgarh) चार्जर और जरूरी सामान मिले. मोबाइल में आखरी नम्बर पर फोन किया तो मृतक की पहचान हिरण मंगरी, उदयपुर निवासी राजसिंह सरदार के रूप में हुई. घटना की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया.

पढ़ें-Barmer Crime News: संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला युवक का शव

दोनों युवक की जेल में हुई थी दोस्ती: मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को बताया कि (Man found tied with chain near dead body in Chittorgarh) मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति बड़गांव निवासी भैरूलाल जाट है. परिजनों ने बताया कि राजसिंह और भैरू दोनों कुछ साल पहले जेल में बंद थे. उस दौरान दोनों की दोस्ती हुई. दोनों 3 साल उदयपुर सेंट्रल जेल में साथ रहे थे. किसी कारण से भैरू की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, जिसके बाद वो अलग-अलग देव स्थान पर अपने दोस्त को ठीक करवाने के लिए ले जाया करता था. बीती रात राजसिंह अपने दोस्त के साथ यहां आया था.

सुबह पुजारी ने राजसिंह को मृत पाया. वहीं, परिजनों का कहना था कि भैरू सिर्फ राजसिंह की बात मानता है. बस्सी थानाधिकारी ने बताया कि राजसिंह शराब पीने का आदी था. लेकिन जब से देवस्थान पर अपने दोस्त को लेकर आया तब से शराब को हाथ भी नहीं लगाया. वहीं डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम के बाद बताया कि शराब ज्यादा पीने से उसके लंग्स पूरी तरह खराब हो चुके थे. उसके लंग्स में भी खून भरा हुआ था. पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया.