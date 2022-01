चित्तौड़गढ़. सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर और एनसीबी जोधपुर ने (Jaipur CID CB and Jodhpur NCB action in Chittorgarh) ओछड़ी टोल नाके पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एक कंटेनर से करीब 280 किलो गांजा (280 kg ganja seized in Chittorgarh) जब्त कर चालक और एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है. जब्त गांजे की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए बताई जा रही है.

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा जयपुर रविप्रकाश ने बताया कि सीआईडी सीबी जयपुर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर की टीम ने संयुक्त रूप से अवैध मदाक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के सुपरविजन में टीम ने चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 279 किलो 300 ग्राम गांजा पकड़ा है. यह विशाखापटनम से भीलवाड़ा सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था.

उप महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी (अपराध शाखा) राहुल प्रकाश ने बताया कि मंगलवार को पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में टीम को मुखबिर जरिए एक सूचना मिली थी. इस पर टीम को कार्रवाई के लिए रवाना किया गया. जहां जयपुर क्राइम ब्रांच और एनसीबी जोधुपर की टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले में ओछडी टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कर दी.

नाकाबंदी के दौरान कर्नाटक नंबर के एक कंटेनर को रुकवाया गया. चालक और उसके सहयोगी से पूछताछ की गई. चालक के संतोषपूर्ण जबाव नहीं देने पर टीमों ने कंटेनर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया. जिसके बाद आरोपियों को पूछताछ के लिए सदर थाने ले जाया गया. पूछताछ में उन्होंने बताया कि गांजे की बड़ी खेप विशाखापटनम से भीलवाड़ा ले जाई जा रही थी. यह गांजा पवन नामक व्यक्ति ने विशाखापटनम से भीलवाड़ा निवासी अमित माली उर्फ बबलू भैया के लिए रखवाया था. इस पर टीम ने भीलवाड़ा में दबिश देकर अमित को गिरफ्तार कर लिया.

चालक ने बताया कि वो कंपनी के कंटेनर की आड़ में कई बार आंध्रप्रदेश से अवैध मादक पदार्थ गांजा की सप्लाई राजस्थान में कर चुका है. जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.