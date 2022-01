चित्तौड़गढ़. शहर के सदर थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क (Road Accident in Chittorgarh) हादसा हो गया. तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पति-पत्नी (Husband and wife died in road accident in Chittorgarh) की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तालश में जुट गई है.

जानकारी में सामने आया है कि शहर के निकट स्थित चौथपुरा निवासी रमेश जायसवाल रविवार को बाइक पर पत्नी के साथ घर से कपासन की ओर स्थित एक धार्मिक स्थल पर जा रहे थे. इस दौरान भीलवाड़ा हाईवे पर धनेत पुलिया के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. वाहन की गति तेज होने के कारण दंपती उछलकर सिर के बल सड़क पर जा गिरे. जिसके बाद दोनों की मौक पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया. वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और जाम की स्थिति बन गई. दुर्घटना की सूचना मिलने पर सदर थाने से एएसआई संतोष कुमार तिवारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. वहीं मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दी.

घटना की जानकारी के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे. फिलहाल मौके पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. सदर थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.