चित्तौड़गढ़. जिले के भदेसर थाना इलाके में शनिवार रात को बड़ा हादसा (Accident in chittorgarh) हुआ है. उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्सलेन पर हाज्याखेड़ी पुलिया के समीप अनियंत्रित होकर कंटेनर से टकरा कर डीजल से भरा टैंकर पलट (Diesel filled tanker collided with container in Chittorgarh) गया. इस हादसे में दोनों ही वाहनों में तीन लोगों के जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस उप अधीक्षक व थानाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और दमकल मंगवा कर आग बुझाने के प्रयास जारी है.

सिक्सलेन के दोनों तरफ करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया है. जानकारी में सामने आया कि चित्तौड़गढ़ की तरफ जा रहा कंटेनर असंतुलित हो गया और डिवाइडर कूद कर उदयपुर की तरफ से आ रहा टैंकर से जा टकराया. इसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. हादसा होते ही दोनों तरफ जाम लग गया. घटना की सूचना पर भदेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे की सूचना नगर परिषद से मौके पर तीन दमकल पहुंची. भीषण आग होने से तीनों दमकल की ओर से आग पर काबू नहीं पाया जा सका.

आग धीरे-धीरे बढ़ने लगी. पुलिस ने दोनों तरफ के मार्ग को बंद कर दिया है. इससे करीब 3 किलोमीटर से अधिक दूरी तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई. दमकल के 2-2 फेरे करने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों वाहनों में कुल 4 जने सवार थे. इनमें से एक वाहन से जान बचा कर भाग चुका था. वहीं अब तीन लोगों के जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है.

हादसे के 2 घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. घटना की सूचना पर भदेसर डिप्टी शिप्रा राजावत, भदेसर थाना प्रभारी सज्जन सिंह, भादसोड़ा थाना प्रभारी विनोद मेनारिया सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा. भदेसर थाना अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे हैं. चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से दमकल मंगवा कर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. आग बुझने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.