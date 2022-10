चित्तौड़गढ़. उड़ीसा के ठग ने चित्तौड़गढ़ के दो कृषि अधिकारियों के ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर बीमारी के नाम पर विभाग के 2 कर्मचारियों से 85 हजार रुपए की ठगी कर (Fraud in the name of officials in Chittorgarh) ली. इस मामले में साइबर क्राइम पोर्टल और एसपी की साइबर सेल पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

दरअसल कृषि उप निदेशक आत्मा दिनेश जागा और कपासन के कृषि अधिकारी ज्योति प्रकाश सिरोया की ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने के बाद ठगों ने लूट का खेल शुरू किया. ठगों ने 9 और 10 अक्टूबर को अधिकारियों के सम्पर्क के करीब 2-3 हजार लोगों को मैसेज किया. इसमें ठगों ने अधिकारियों के बीमार होने की बात कहते हुए मदद की गुहार लगाई.

इसके लिए बकायदा क्यूआर कोड भी भेजा गया. हालांकि मैसेज पाने वालों में से कई लोग अपनी सजगता से ठगी का शिकार होने से बच गए. इन लोगों ने संबंधित अधिकारियों से कांटेक्ट किया, तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई. ऐसे में किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन विभाग के ही कर्मचारी हेमराज जाट और बलवंत सिंह ने क्रमश 50000 और 35000 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए. पता चलने पर कृषि अधिकारी ज्योति प्रकाश सिरोया ने जिला पुलिस की साइबर सेल पर रिपोर्ट दी गई. इसके साथ ही पुलिस और बैंक द्वारा जांच शुरू कर दी गई.

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि क्यूआर कोड और जिस एटीएम से खाते से पैसे निकाले गए, वह उड़ीसा के दो लोगों के नाम हैं. क्यू आर कोड किसी कमलेश यादव के नाम निकला. जबकि कर्मचारियों द्वारा जिस एसबीआई बैंक खाते में 85000 रुपए ट्रांसफर किए गए, वह बैंक खाता खुसनानगर जाजापुर उड़ीसा के किसी सुभाष पुत्र अनिरुद्ध जैना के नाम निकला. एटीएम से 10 अक्टूबर को यह राशि कटक के गोपालपुरा स्थित एटीएम से निकाली गई. साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी गई है.