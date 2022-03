चित्तौड़गढ़. परिवार के साथ दिल्ली से चितौड़ दुर्ग घूमने आए एक 10 साल के बालक की तालाब में डूबने से मौत (Kid death due to drowning in pond in Chittorgarh) हो गई. किशोर परिवार के साथ तालाब में नहा रहा था. इस दौरान पैर फिसलने से वह गहराई में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

जानकारी में सामने आया कि हरियाणा बॉर्डर पर दिल्ली के समालखा में रहने वाला बिरजू लाल राणा अपने परिवार के साथ चित्तौड़ दुर्ग घूमने आया था. इस दौरान परिवार के कुछ सदस्य सूर्य कुंड के पास कपड़े धो रहे थे और नहा रहे थे. बिरजू का 10 साल का बेटा कुणाल उर्फ कुन्नू राणा वहीं खेल रहा था. इस दौरान उसका पैर फिसला और वह गहराई में चला गया. दुर्ग के ही पवननाथ सहित कुछ युवा मौके पर पहुंचे और कुंड में उतर कर कुणाल की खोज करने लगे. करीब 20 मिनट बाद कुणाल को बाहर निकाला गया. तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मौके पर कोतवाली थाने की किला चौकी प्रभारी एएसआई भूरसिंह, हैड कांस्टेबल सुरेन्द्रसिंह मौके पर पहुंचे. शव को जिला हॉस्पिटल लेकर आए, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई.

