चित्तौड़गढ़. मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण सुदामा माने जाने वाले मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ के मंदिर के भंडार में तीसरे चरण तक 8 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि प्राप्त जा चुकी (The donation box of Sanwaliya Seth temple was opened ) है. भक्तों ने 250 ग्राम से अधिक सोना और 15 किलो चांदी के जेवर चढ़ाए हैं. तीसरे चरण की गणना में धरियावद विधायक के नगराज मीणा और विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष महेश शर्मा मौजूद रहे. मंदिर मंडल के अध्यक्ष भेरू लाल गुर्जर के अनुसार अमावस्या से 1 दिन पहले दान पत्र खोला जाता है.

पहले चरण में चार करोड़ 22 लाख 40 हजार रुपए दानपात्र से मिले थे. वहीं दूसरे चरण में एक करोड़ 55 लाख 68 हजार रुपए निकाले गए थे. शनिवार को तीसरे चरण की गणना में 1 करोड़ 12 लाख 19 हजार रुपए प्राप्त हुए. इसके अतिरिक्त ऑफिस और ऑनलाइन अकाउंट में भक्तों ने 1 करोड़ 48 लाख 30 हजार रुपए जमा कराए हैं. कुल मिलाकर तीसरे चरण तक 8 करोड़ 30 लाख 58 हजार रुपए दान से (Sanwaliya Seth Temple of chittorgarh) प्राप्त हुए.

बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार तीसरे चरण के साथ, दान पेटी से 258 ग्राम सोना और 8 किलो 100 ग्राम चांदी निकली है. ऑफिस में 21 किलो 930 ग्राम चांदी और 86 ग्राम 400 मिलीग्राम सोने के जेवर भी निकले. बता दें कि तीसरे चरण की गिनती के दौरान प्रशासनिक अधिकारी कैलाश चंद्र दाधीच, नंदकिशोर टेलर, सदस्य सुरेश चंद्र और भेरूलाल सोनी सहित विभिन्न बैंकों की अधिकारी और मंदिर मंडल के अधिकारी कर्मचारी मौजूद (The donation box of Sanwaliya Seth temple was opened ) रहे.