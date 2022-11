बूंदी. कृषि उपज मंडी में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई. घटना के बाद मंडी में हंगामा हो गया. किसान मृतक के शव को लेकर सड़क पर बैठ गए. इसके बाद बीजेपी के नेता रुपेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और हंगामा जारी है. यह लोग मंडी सचिव मोहनलाल जाट को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अड़ गए हैं. साथ ही किसानों ने मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक करवाला निवासी राजेंद्र पुत्र नंदलाल मीणा की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हुई (Death of Farmer after being hit by Tractor) है. शव को लेकर पिछले 2 घंटे से किसान मंडी परिसर में धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है. आक्रोशित किसानों ने मंडी के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया. किसानों की मांग है कि मंडी में हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जाए और इसके लिए स्थाई समाधान निकाला जाए.

किसानों का कहना है कि बीते 2 माह में 4 किसानों की ऐसे हादसो में मौत हो गई है. लेकिन मंडी प्रशासन कोई (Protest in Bundi against Death of Farmer) ध्यान नहीं दे रहा है. उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल तुलाई के लिए काफी परेशान होते हैं. घंटों तक उनको मंडी में प्रवेश नहीं दिया जाता है. मंडी सचिव ने नियमानुसार मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है, लेकिन किसानों से सहमति नहीं बनी है.

सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में सदर थाना पुलिस के जवान पहुंचे हैं. किसानों का आक्रोश बढ़ने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार चौधरी भी मंडी में पहुंचे और उन्होंने भी व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश मंडी सचिव को दिए हैं. मंडी में हुए इस हादसे और किसानों की समस्याओं को लेकर आढ़तिया संघ और हम्माल भी नाराजगी जताकर मनमानी का आरोप लगा चुके हैं.