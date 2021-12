बूंदी: शहर के 84 खंभों के पास स्थित खंडहर (Ruins Near 84 Khambhe Of Bundi) में गर्भवती महिला का शव मिला. मृतका की पहचान हीरालाल की पत्नी कंकू बाई के तौर पर हुई है. मामले की सूचना पाकर घटनास्थल (Ruins Near 84 Khambhe Of Bundi) पर पहुंचे मृतका के भाई सोनू बंजारा ने हत्या की आशंका जताई.

गर्भवती महिला का खंडहर में मिला शव

पहचान छिपाने के लिए कुचला चेहरा

शव की हालत बेहद खराब थी. जंगली कुत्तों ने उसे जगह-जगह से नोचा था और पहचान छुपाने की गर्ज से चेहरा भी कुचला गया था. पुलिस की मौजूदगी में मृतक के भाई ने शिनाख्त की. उसने बताया कि उसकी बहन गर्भवती (Pregnant Woman found dead under suspicious circumstances in bundi) थी. दोनों पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता रहता था. हालांकि मृतका का भाई स्पष्ट तौर से यह नहीं बता सका कि उसकी बहन की हत्या (Family Suspects Murder Of Bundi Pregnant Woman) किसने की है.

जांच पड़ताल जारी है

पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीकात की जा रही है और पोस्टमॉर्ट्म रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल ने बताया कि मामला गंभीर होने की वजह से मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

मृतका के भाई ने बताया कि कंकू बाई सोमवार को ससुराल गोठंडा से 11:00 बजे बूंदी आई थी. इसके बाद ससुराल वापस न पहुंचने पर परिजनों ने कंकू बाई की तलाश शुरू की. काफी खोजबीन करने के बाद शव खंडहर (Pregnant Woman found dead under suspicious circumstances in bundi) में मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने फिलहाल मामला पंजीकृत कर परिवार वालों को जांच का भरोसा दिलाया है.