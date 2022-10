बीकानेर. बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 9 व 10 अक्टूबर को बीकानेर के दौरे पर (Vasundhara Raje Bikaner visit) रहेंगी. इस दौरान राजे देशनोक और मुकाम (Raje in Deshnok and Mukam) में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी. बीकानेर में भी राजे एक जन संवाद सभा को संबोधित करेंगी. इसमें सूबे के पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की पार्टी में वापसी की घोषणा हो (Devi Singh Bhati may join BJP) सकती है. हालांकि, राजे के दौरे की कमान भी भाटी के पास ही है. राजे से पहले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और पूर्व मंत्री यूनुस खान भी बीते दिनों बीकानेर का दौरा कर चुके हैं.

पार्टी सूत्रों की मानें तो पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने राजे की यात्रा को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया था, लेकिन पार्टी के जिला नेतृत्व व संगठन ने राजे के इस दौरे से दूरी बना रखी है. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल (Union Minister Arjun Meghwal) के बेटे रवि शेखर ने तो बकायदा सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम के दौरे को निजी दौरा करार दिया है.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के बेटे रवि शेखर ने फेसबुक पर डाली पोस्ट

भाटी और मेघवाल की अदावत: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे की कमान पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के हाथों में है. वहीं, बीकानेर से सांसद व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से भाटी की अदावत (Political enmity between Bhati and Meghwal) जगजाहिर है. बीते लोकसभा चुनाव में भाटी ने अर्जुन मेघवाल की टिकट का विरोध किया था और पार्टी से अलग हो गए थे. जिला भाजपा में अर्जुन मेघवाल एक बड़ी ताकत है और संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ है. ऐसे में वसुंधरा राजे के दौरे से पहले भाटी की घर वापसी और दौरे की कमान भाटी के हाथों में होने से स्थानीय संगठन पूरी तरह से नाराज बताया जा रहा है. साथ ही शहर बीजेपी जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें राजे के दौरे की कोई सूचना नहीं है.

दो विधायक सक्रिय: जिले में बीजेपी के तीन विधायक हैं, जिसमें बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी, नोखा से बिहारीलाल बिश्नोई और लूणकरणसर से सुमित गोदारा हैं. वसुंधरा की करीबी सिद्धि कुमारी से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और यूनुस खान मुलाकात कर चुके हैं. विधायक बिहारीलाल बिश्नोई भी वसुंधरा कैंप से आते हैं और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी से उनके नजदीकी संबंध हैं. इधर, सिद्धि कुमारी, राजे के दौरे को लेकर अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर चुकी हैं तो विधायक बिहारीलाल बिश्नोई भी मुकाम में राजे के दौरे की तैयारियों में जुटे हैं.

वहीं, अगर बात लूणकनसर से विधायक सुमित गोदारा की करें तो गोदरा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के करीबी माने जाते हैं और फिलहाल राजे के दौरे से दूरी बनाए हुए हैं. पूर्व विधायक विश्वनाथ मेघवाल भी अपने विधानसभा क्षेत्र खाजूवाला में राजे के दौरे की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं.