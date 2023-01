बीकानेर. सेना की छावनी में गुरुवार को एक जवान ने आत्महत्या (Jawan died by suicide in Bikaner) कर ली. जवान ने रजिस्टर में एक सुसाइड नोट भी छोड़ रखा था जिसमे (Jawan suicide due to depression) खुद के डिप्रेशन में होने की बात भी लिखी थी. खुदकुशी की सूचना पर अन्य जवान भी मौके पर जुट गए. जवान के शव को मिलिट्री अस्पताल में रखवाया गया है. मामले की सूचना मृत जवान के परिजनों को दे दी गई है.

जयपुर रोड पर स्थित सैन्य छावनी में तैनात जवान मनदीप सिंह ने आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी पर दूसरे जवान भी मौके पर पहुंचे और आला अधिकारियों को सूचना दी. कुछ ही देर में सेना के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंच गए. जवान मनदीप सिंह के पास एक कोच का जिम्मा था. फिलहाल जवान के शव को मिलिट्री अस्पताल में रखवाया गया है जहां से पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है. परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

लिखा सुसाइड नोट

मृत जवान का नाम मनदीप है और वह पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला था. वह लंबे समय से सेना में हैं. मनदीप ने अपने रजिस्टर में एक सुसाइड नोट लिखकर खुद के डिप्रेशन में होने की बात कही है. हालांकि उसके डिप्रेशन में होने का कोई कारण पता नहीं चल पाया है. खुदकुशी से पहले रजिस्टर में लिखे गए सुसाइड नोट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. सदर थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मनदीप सिंह ने सुसाइड नोट में डिप्रेशन में होने की बात लिखी है. हालांकि सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं लिखा है और न इस घटना के लिए किसी पर कोई आरोप लगाया गया है. उन्होंने कहा कि संभवत: डिप्रेशन में होने के कारण ही उसने यह कदम उठाया है. फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है.