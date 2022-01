भीलवाड़ा. जिले के बिजोलिया क्षेत्र के जंगलों में आज विलुप्त होती गिद्ध प्रजाति दिखने (Vultures in Bhilwara) से वन विभाग ने खुशी जाहिर की. वन कर्मियों ने जंगल में अवलोकन के दौरान यह प्रजाति देखी. भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लुप्त होती गिद्ध की प्रजाति नजर आने से वन कर्मियों और क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर (Vultures in forests of Bijolia area) है.

मांडलगढ़ क्षेत्र के वनपाल सुरेश चौधरी और वनरक्षक नंद सिंह मय टीम भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र के आरोली के जंगलों में (Vultures in forests of Bijolia area) गश्त कर रहे थे. इसी दौरान वहां झुंड के रूप में विलुप्त होती गिद्ध की प्रजाति दिखाई दी. बता दें, भीलवाड़ा जिले का बिजोलिया क्षेत्र ऊपरमाल के नाम से विख्यात है. जहां घने जंगलों में गश्त के दौरान कभी-कभी यह गिद्ध की प्रजाति नजर आती है. सर्दी की ऋतु में यह प्रजाति कभी-कभी नजर आते हैं.

प्रदेश में गिद्धों की सही संख्या का आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद (Vulture save campaign in Himachal) जताई जा रही है कि यह संख्या पहले से कहीं अधिक है. इसके अलावा मिनिस्ट्री और एंडोमेंट एंड फॉरेस्ट, न्यू दिल्ली के सहयोग से (Vultures in Himachal Pradesh) वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून के प्रोजेक्ट के तहत गिद्धों की सेटेलाइट टैगिंग का काम जारी है.

गिद्धों की आबादी कम होने की बड़ी वजह

गिद्धों की आबादी में कमी के बारे में जानकारी 90 के दशक के मध्य में काफी चर्चा रही. यह ये पक्षी जिन शवों को खाते हैं अब वहीं, इनकी मौत की वजह बन रहा है. साल 2004 में इनकी संख्या में गिरावट का कारण डाइक्लोफेनेक (Diclofenac) को बताया गया. एक्सपर्ट का मानना है कि जानवरों के लिए प्रयोग की जाने वाली इस दवा का जहरीला प्रभाव गिद्धों की मौत की वजह बन रहा है. ऐसे में पशुओं के इलाज में प्रयोग की जाने वाली इस दवा पर 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसका प्रयोग मुख्यत: पशुओं में बुखार, सूजन और दर्द की समस्या से निपटने में किया जाता था.