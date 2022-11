भरतपुर. रतलाम से मथुरा जा रही लोकल पैसेंजर ट्रेन में एक गर्भवती महिला ने एक बेटी को जन्म (Birth of baby Girl in Train in Bharatpur) दिया. जिसके बाद दंपती ने बच्ची का नाम भी क्रांति रख दिया. जानकारी के अनुसार महिला को ट्रेन में ही लेबर पेन शुरू हो गए. अन्य महिला यात्रियों की मदद से महिला का ट्रेन के कोच में ही प्रसव कराया गया.

उत्तर प्रदेश के कासगंज के साबर गांव के रहने वाले सत्यपाल जाटव ने बताया कि वह गुजरात के दाहोद में रहकर मजदूरी करता है. उसकी पत्नी सुनीता (30) प्रेग्नेंट थी. प्रसव के लिए वह पत्नी सुनीता और बच्चों को रतलाम मथुरा पैसेंजर ट्रेन से अपने गांव लेकर जा रहा था. शुक्रवार रात करीब 10 बजे डुमरिया स्टेशन के पास अचानक उसकी पत्नी को तेज प्रसव पीड़ा हुई. इस पर उसने यात्रियों से मदद मांगी. ट्रेन में मौजूद महिला यात्रियों ने चादर आदि से ढककर उसका सुरक्षित प्रसव कराया.

बयाना रेलवे स्टेशन पर प्रसूता और नवजात को रेलवे अस्पताल की टीम ने संभाला और सामुदायिक स्वास्थ्य (Woman Gives Birth to baby Girl in Train) केंद्र पहुंचाया. जहां पर नवजात बच्ची का नाम क्रांति रखा गया. प्रसूता और नवजात बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हैं. रेलवे हॉस्पिटल के डॉ बलबीर सिंह ने बताया कि जब वे लोग बयाना स्टेशन पर पहुंचे तब तक डिलीवरी हो चुकी थी. जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. दोनों को एंबुलेंस की मदद से बयाना सीएससी में भर्ती किया गया.

पति सतपाल ने बताया कि उसकी पत्नी की यह छठी डिलीवरी है. इससे पहले (Baby Girl Born in Train Named Kranti) उसका एक बेटा और चार बेटियां भी हैं. चलती ट्रेन में बेटी को जन्म देने की वजह से बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य में ही नवजात बच्ची का नामकरण किया गया और उसका नाम क्रांति रखा गया. सतपाल ने बताया की बेटी का नाम क्रांति इसलिए रखा है क्योंकि वो लोग अक्सर क्रांति एक्सप्रेस से ही गुजरात तक का सफर करते हैं.