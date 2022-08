कामां (भरतपुर). कामां क्षेत्र के औलंदा गांव में अचानक निर्माणाधीन मकान की छत भरभरा कर गिर (Roof Collapsed in Bharatpur) गई. हादसे में चिनाई मिस्त्री सहित परिवार के 9 लोग मलबे में दबने से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए कैथवाडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जानकारी के अनुसार कैथवाडा थाना क्षेत्र के गांव औलंदा निवासी जैकम पुत्र नवरंग के निर्माणाधीन मकान की छत पर कार्य चल रहा था. निर्माण करने वाले मजदूरों के साथ साथ परिवार के अन्य लोग भी छत पर मौजूद थे. इतने में अचानक छत भरभरा कर गिर गई. मलबे में दबने से छत पर मौजूद परिवार, चिनाई मजदूर सहित 9 लोग घायल हो गए. जिन्हें आसपास के लोगों ने कैथवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया.

हादसे में एक बालिका को गंभीर चोटें आईं हैं. वही मकान धराशाई होने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया (Accident in Under construction House in Bharatpur) और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. मकान गिरने से जैकम का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है. पीड़ित व्यक्ति ने सरकार से मुआवजे की मांग की है.