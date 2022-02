भरतपुर. भारत का इतिहास वीर योद्धाओं और उनके युद्ध कौशल की गाथाओं से बेहद समृद्ध है. एक वक्त था जब पूरे हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का परचम लहरा रहा था. इस बीच भरतपुर के जाट योद्धा मुगल सल्तनत के खिलाफ सिर उठाए खड़े थे. मुगल सल्तनत और जाट योद्धाओं के बीच युद्ध में कत्लेआम और फिर बदले के लिए सम्राट अशोक के मकबरे पर हमले की दास्तान आज भी इतिहास के पन्नों में दफ्न है. बताया जाता है कि जाट योद्धाओं ने अपने जांबाज सेनानी वीर गोकुला के बलिदान का बदला लेने के लिए आगरा के सिकंदरा स्थित सम्राट अशोक के मकबरे को लूट (Jats took revenge for the sacrifice of Veer Gokula) लिया था. यहां तक कि उनकी कब्र खोदकर हड्डियां तक आग में झोंक दी थीं.

वीर गोकुला का कर दिया कत्ल

इतिहासकार रामवीर वर्मा ने बताया कि भरतपुर जिले के सिनसिनी गांव में गोकुला के नाम का एक वीर योद्धा (story of Veer Gokula of Bharatpur) हुआ करता था. गोकुला मुगल साम्राज्य में सशस्त्र क्रांति की जड़ों को जमाने वाला पहला जाट मुखिया था. गोकुला की प्रतिष्ठा और वीरता आगरा, मथुरा, सादाबाद, महावन परगनों में जम गई थी और चारों ओर उसका दबदबा था. मुगल सम्राट औरंगजेब को यह बात नागवार गुजरी. औरंगजेब खुद एक विशाल सेना और तोपखाने के साथ 28 नवंबर 1669 के दिन गोकुला से युद्ध करने को मैदान में उतर गया.

जल्लादों के हाथों करवा दिए टुकड़े-टुकड़े

तिलपत के मैदान में हुए इस युद्ध में वीर गोकुला और उसके दादा सिंघा (उदय सिंह) को बंदी बना लिया गया. बंदी बनाए गए गोकुला और उसके दादा सिंघा को आगरा ले जाकर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया. जनवरी 1670 में सरदार गोकुला और सिंघा को आगरा की कोतवाली के सामने एक ऊंचे चबूतरे पर बांधकर जल्लादों के हाथों टुकड़े-टुकड़े करवा दिया गया.

इतिहासकार रामवीर वर्मा ने बताया कि वीर गोकुला के बलिदान का बदला 18 साल बाद वीर राजाराम ने लिया. गोकुला की दर्दनाक हत्या से राजाराम में प्रतिशोध की आग भड़क उठी और उसने 18 साल बाद मार्च 1688 के अंतिम सप्ताह में एक रात को सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को घेर लिया. मकबरे में जुड़े अमूल्य रत्न सोने-चांदी के पत्थर को भी उखाड़ लिया और उन्हें छीन कर ले आए. बाकी अन्य हिस्सों को नष्ट कर डाला. उसने अकबर की कब्र खुदवाकर उसकी हड्डियों को आग के हवाले कर दिया. इस तरह योद्धा राजा राम ने वीर गोकुला की हत्या का बदला लिया.

रामवीर वर्मा ने बताया कि इतिहास की इस बड़ी घटना का उल्लेख उनकी लिखित पुस्तक 'भरतपुर का इतिहास', उपेंद्र नाथ शर्मा लिखित 'जाटों का नवीन इतिहास भाग-1', समेत कई पुस्तकों में किया गया है. आज भा भरतपुर के लोग वीर गोकुला के शौर्य और वीरता किस्से बताते हैं.