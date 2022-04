नदबई (भरतपुर). कस्बे के नगर रोड बाइपास चौराहे पर कार और बाइक में टक्कर (road accident in nadbai bharatpur) हो गई. हादसे में बाइक पर सवार चार लोग गंभीर (4 peoples injured in bharatpur accident ) रूप से घायल हो गए. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए नदबई सामुदायिक (police admitted the injured to hospital) स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हे जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

जिले का नगर रोड बाइपास चौराहा हादसों का चौराहा बन चुका है. चौराहे पर आए दिन भीषण हादसे हो रहे हैं जिसमें लोग अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं तो कई गंभीर रूप से घायल हो जा रहे हैं. इस चौराहे पर कोई भी सर्किल न होने के कारण वाहन तेज गति से चलते हैं जिससे हादसे होने का खतरा भी अधिक रहता है. ट्रैफिक पुलित तैनात होने के बाद भी हादसे नहीं रुक पा रहे हैं.

ASI प्रेमचंद ने बताया कि बाइक सवार गुलाब सिंह निवासी सीकरी, शेर सिंह निवासी कठूमर,आशा निवासी गादौली अपनी 3 वर्षीय बालिका मानवी को लेकर गांव गादौली से कठूमर शादी में जा रहे थे. इस दौरान नगर रोड बाइपास के पास तेज रफ्तार से आ रही कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई. भिड़ंत में बाइक (accident between car and bike) सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें 108 एंबुलेंस की सहायता से नदबई सीएचसी लाया गया. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.