डीग (भरतपुर). राजस्थान में डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को नगर व सीकरी में जोड़ने के विरोध में बेढ़म के एक मंदिर में धरना-प्रदर्शन जारी (Protest of adding gram panchayats in Deeg Bharatpur) है. भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेमसिंह फौजदार के नेतृत्व में चल रहे विरोध-प्रदर्शन में 51 लोगों की कमिटी बनाई गई है. इस दौरान शनिवार को धरना संयोजक नेमसिंह फौजदार ने कहा कि अगर समय रहते सरकार नहीं चेती, तो समिति का अगला निर्णय रोड जाम व रेल जाम का (Nem Singh Faujdar on protest in Bharatpur) होगा.

फौजदार ने मौजूदा विधायक वाजिब अली पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक की मनमानी नहीं चलने देंगे. हम किसी भी कीमत पर डीग की 9 ग्राम पंचायतों को नगर व सीकरी नहीं जोड़ने देंगे. चाहे हमें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े. अगर राजस्थान सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हमें कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. इसके लिए सरकार स्वंम जिम्मेदार होगी. धरना स्थल पर नरदेव बेनीवाल एंड पार्टी ने रागनियों के माध्यम से धरना पर मौजूद लोगों को देश भक्ति व महाराजा सूरजमल पर रागनी सुना कर जोश भरने का काम किया. इस दौरान महापंचायत में क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

