भरतपुर. जिले के डीग थाना क्षेत्र में रविवार को एक 14 वर्षीय बालिका की विषैला पदार्थ (girl dead by consuming poisonous tablets in deeg) का सेवन करने से मौत हो गई है. मृतका के पिता ने गांव मे रहने वाले एक युवक के खिलाफ उसकी बेटी की अश्लील क्लिप बना कर उसे ब्लैकमेल (accussed blackmailed by videos of minor in bharatpur) करने औप जबरन जहरीली गोलियां खिलाने का आरोप लगाया है. मृतका के पिता ने बताया कि युवक के दिए गए गोली खाकर ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया. आरोपी के खिलाफ सदर थाना डीग में मुकदमा दर्ज कराया है.

जबरन खिलाईं थी गोलियां: थाना प्रभारी गणपत राम ने बताया कि मृतका के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि रविवार दोपहर वो अपने परिवार के साथ खेत पर गया हुआ था. घर पर उसकी 14 वर्षीय बेटी, भतीजा और प्रार्थी का बेटा घर पर मौजूद थे. इसी दौरान गांव का एक ही युवक जो अपनी बहनों के साथ गांव देशवार में रहता है, उसके घर पर आया. उसने अपने मोबाइल में बनाई गई उसकी बेटी की अश्लील वीडियो क्लिप को वायरल करने की धमकी देते हुए दो तीन विषैली गोलियां देकर उसपर उन्हें खाने के लिए दबाव (accused forced minor to consume poisonous tablets in deeg) डाला.

विषाक्त पदार्थ खाने से 14 वर्षीय किशोरी की मौत.

अश्लील वीडियो वायरल होने के डर से बेटी ने गोलियां खा ली. जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी. इलाज के लिए जब उसे घर से ले जाया जा रहा था तो आरोपी, उसकी बहन और जीजा ने उस पर हमला बोल दिया. जैसे तैसे उसने अपनी बेटी को कुम्हेर के राजकीय चिकित्सिलय में दाखिल कराया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे भरतपुर रेफर कर दिया गया. लेकिन भरतपुर ले जाने के दौरान ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया. पुलिस ने मृतका के शव का मेडीकल पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. पुलिस दी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.