भरतपुर. मानसून सीजन में वन विभाग ने जिले भर में बड़े स्तर पर पौधारोपण करने की तैयारी कर ली है. विभाग ने जिले की अलग-अलग नर्सरियों में वितरण के लिए 1 लाख 59 हजार पौधे तैयार किए हैं. जबकि वन विभाग खुद 925 हेक्टेयर की भूमि पर 2 लाख 15 हजार पौधे रोपेगा. वन विभाग पौधों के वितरण और रोपन का काम 1 जुलाई से शुरू करेगा.

डीएफओ अभिमन्यु सहारन ने बताया कि मानसून सीजन को देखते हुए वितरण के लिए जिले की 6 पौधशालाओं में 1 लाख 59 हजार पौधे तैयार किए गए हैं. वितरण के लिए तीन श्रेणी में पौधे तैयार किए गए हैं.जिनमें छह मासी, बारहमासी और टोल प्लांटों का वितरण किया जाएगा.

मानसून सीजन में वन विभाग करेगा 1.59 लाख पौधों का वितरण

सहारन ने बताया कि इस बार वन विभाग की ओर से 925 हेक्टेयर की भूमि पर 2 लाख 15 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. बयाना में 500 हेक्टेयर, डीग में 300 हेक्टेयर, कामां में 100 हेक्टेयर और नदबई में 25 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गत वर्ष मानसून सीजन में 505 हेक्टेयर की भूमि पर 1 लाख 20 हजार पौधे लगाए गए थे. वहीं इस बार गत वर्ष की तुलना में काफी अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है.

इन नर्सरी में इतने पौधे तैयार: भरतपुर केंद्रीय पौधशाला में 67 हजार पौधे तैयार किए गए हैं, बयाना पौधशाला में 2 हजार, वैर पौधशाला में 2500 , मांढेरा पौधशाला में 3500, हलैना में 24 हजार और खेड़ली मोड़ पौधशाला में 9 हजार पौधे तैयार किए गए हैं. गौरतलब है कि भरतपुर जिले में कुल क्षेत्रफल में से 434.94 वर्ग किलोमीटर (यानी 8.58%) का वन क्षेत्र है. राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत पूरे प्रदेश में 20% वन भूमि और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत 33% वन भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसमें अभी भरतपुर जिला काफी पीछे है.