डीग (भरतपुर). डीग कस्बे के गोवर्धन रोड स्थित जैन मंदिर के पास तीन बदमाशों ने एक युवक पर पैसे के लेनदेन को लेकर फायरिंग कर दी. फायरिंग की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश पाठक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया.

थाना प्रभारी ने बताया कि फायरिंग करने वाले तीनों बदमाशों की पहचान कर ली गई है. अऊ गेट निवासी सनी ने बताया कि वह प्रदीप व उनके साथियों से पैसे का तगादा कर रहा था, तो उन्होंने उस पर अचानक फायरिंग कर (Firing at youth for asking money in Bharatpur) दी. इस पर उसने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी तरह जानकारी ली. आरोपियों के घर जाकर दबिश दी, लेकिन आरोपी फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए. थाना प्रभारी का कहना है कि वे आरोपियों के परिवारों से पूछताछ कर रहे हैं. जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.

