भरतपुर. डीग सदर थाना क्षेत्र के गांव बहज में अज्ञात कारणों के चलते बंध की ओर जाटव कॉलोनी के आबादी क्षेत्र में रखे आधा दर्जन के करीब बुर्जी-बिटोरा में अज्ञात कारणों से आग लग गई. जब तक दमकल पहुंची, तब तक 3 बुर्जी और 2 बिटोरे जलकर राख हो (fire incident in Bharatpur) गए.

ग्रामीणों ने अपने घरों से पानी लाकर और टैंकर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की. लेकिन घंटों मशक्कत करने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका. सरपंच सुभाष बाबू ने आगजनी में हजारों रुपए के नुकसान का आंकलन बताया गया है. मौके पर पंहुचे पटवारी अमरसिंह ने बताया कि बहज में जाटव कॉलोनी के आबादी क्षेत्र में ग्रामीणों के रखे बुर्जी-बिटोरा में अज्ञात कारणों से आग लग गई और देखते-देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी (Firefighters got late after information of fire) पहुंचती, तब तक बुर्जी-बटोरे आग से जलकर राख हो गए. इसमें कई ग्रामीणों का हजारों का नुकसान हो गया. पीड़ित लोगों ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है. लोगों का आरोप है कि आग लगने में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही है. दमकल के लिए फोन करने के बावजूद दमकल घंटों नहीं पहुंची. इस तरह की लापरवाही किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी.