डीग (भरतपुर). गोवर्धन रोड स्थित श्मशान मोड़ पर एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार (scooty hit by vehicle in Deeg) दी. हादसे में स्कूटी सवार दो लोगों की मौत हो (2 died in Bharatpur accident) गई. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है.

एएसआई भवानी सिंह के अनुसार मृतक प्रेम सिंह उम्र 19 साल पुत्र सुगड़ सिंह बघेल और धर्म सिंह 35 वर्ष पुत्र यादराम बघेल गांव नगला खोह थाना खोह के निवासी हैं. मृतकों के चचेरे भाई भूरी सिंह ने बताया है की धर्म सिंह अपने चचेरे भाई प्रेम सिंह के साथ स्कूटी से अपनी ससुराल टाउनशिप मथुरा उत्तर प्रदेश से अपने गांव नगला खोह लौट रहा था. तभी शाम को करीब सवा 6 बजे गोवर्धन रोड पर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर मार दी.

जिससे स्कूटी सवार प्रेम सिंह और धर्म सिंह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें राहगीरों ने दुर्घटना स्थल से उठाकर रेफरल चिकित्सालय पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रेफरल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है.