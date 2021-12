भरतपुर. भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस सरकार के विरोध में आयोजित की जाने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर धौलपुर जा रहे राजेंद्र राठौड़ ने भरतपुर में कांग्रेस के खिलाफ जमकर बयानबाजी की. भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों पर कटाक्ष किया है वह कांग्रेस पर भारी पड़ेगा.

कांग्रेस के गीता के ज्ञान का असर यूपी चुनाव में दिखेगा : उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए गए बयान को मंत्री बीडी कल्ला ने गीता का ज्ञान कहा है, लेकिन यही गीता का ज्ञान उत्तर प्रदेश में (Rajendra Rathore BJP Targets Rahul Gandhi) आगामी चुनावों में कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की तर्ज पर जीरो पर आउट करेगा. राजस्थान सरकार 3 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है. लेकिन राजस्थान का ठहरा हुआ विकास, आपातकाल में जा रही अर्थव्यवस्था, संविदा कर्मियों से लेकर किसान कर्जे तक चारों ओर जो धोखा जन घोषणापत्र में दिया था अब वो बोलने लगा है.

विश्वेन्द्र सिंह को कभी मंत्री बनाते हैं, कभी हटाते हैं : राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आपाधापी की सरकार है. भरतपुर में कभी तो विश्वेंद्र सिंह को मंत्री बनाया जाता है तो कभी हटा दिया जाता है. इस आपाधापी में राजस्थान सरकार ने भरतपुर संभाग में 3 साल के दौरान एक भी ऐसी योजना को मूर्त रूप नहीं दिया है, जिसे देखकर यह कहा जा सके कि सरकार ने भरतपुर संभाग को कोई सौगात दी है. भरतपुर संभाग और जिले में दहशत गर्दी का माहौल है. बजरी माफिया, खुलेआम डबल मर्डर हो रहे हैं. मेवात के कारण राजस्थान साइबर क्राइम में पूरे देश में नंबर वन पर पहुंच गया है. राजस्थान में हर दिन 15 बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है.

भ्रष्टाचार में राजस्थान आगे : राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भ्रष्टाचार में राजस्थान सिरमोर (Rajasthan Ahead In Corruption) बना हुआ है. ट्रांसपैरेंसी इंडिया की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि 64 फीसदी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजस्थान में बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता. शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों द्वारा मुख्यमंत्री से यह बात कहना कि बिना पैसे के उनके ट्रांसफर नहीं होते, इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं है. किसान यूरिया और डीएपी के लिए दुकानों के सामने लंबी-लंबी लाइनें (Long queues for urea and DAP) लगाकर खड़ा रहता है. प्रदेश में यूरिया और डीएपी की प्रबंधन की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है

राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना....

भाजपा नेता राठौड़ ने कहा कि बढ़ती सर्दी में किसान को सिर्फ 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है. साथ ही देश में सबसे महंगा डीजल भी किसान को राजस्थान (Most expensive diesel in the country in Rajasthan) में मिल रहा है. पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा वैट डीजल और पेट्रोल पर राजस्थान में है. यही वजह है कि भरतपुर जिले के कई पेट्रोल पंप सूखने के कगार पर हैं.

कांग्रेस के 3 साल पूरे होने पर जन आक्रोश रैली : आगामी चुनावों में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा (Chief Minister face Vasundhara from BJP) क्या वसुंधरा होगी , इस सवाल के जवाब में राजेंद्र राठौर ने कहा कि इस संबंध में हम कोई बयान नहीं दे सकते पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड इसका फैसला करता है. भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 3 साल पूरे होने पर जश्न का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसे ललकारने के लिए जन आक्रोश रैली (BJP Jan Aakrosh Rally In Rajasthan) का ऐलान किया है. इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बूंदी में, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया बांसवाड़ा में, अरुण चतुर्वेदी सवाई माधोपुर में और राजेंद्र राठौड़ धौलपुर में जन आक्रोश रैली की अगुवाई करेंगे.

