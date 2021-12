भरतपुर. जिले में ऑनलाइन ठगी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रहीं. जिले के बयाना क्षेत्र के गांव कनाबर में एक इनवर्टर विक्रेता युवक से ब्लॉक एटीएम कार्ड (Fraud in the name of ATM Block correction) को ठीक करने के नाम पर 92 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली. युवक ने बयाना थाने में मामला दर्ज कराया है.

पीड़ित गौरव कुमार शर्मा ने बताया कि उसके पास सोमवार को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिस पर एक लड़की ने बात की. लड़की ने कॉल पर बताया कि तुम्हारा एसबीआई का एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है और उसे ठीक कर दिया जाएगा. गौरव ने लड़की के कहे अनुसार अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली.

एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसके एसबीआई अकाउंट और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अकाउंट से दो बार में 14 हजार और एसबीआई बैंक के खाते से 78 हजार रुपए निकाल लिए गए. बैंक खाते से जैसे ही रुपए निकलने लगे तो उसने उसी नंबर पर कॉल बैक करके रुपए निकलने के बारे में पूछा, जिस पर ठगों ने कहा कि यह ब्लॉक एटीएम को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया है. उसके पैसे कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे.

जब देर शाम तक खाते में वापस रुपए नहीं आए तो उसे अपने साथ ठगी (ATM card fraud in Bharatpur) होने की आशंका हुई. इस पर पीड़ित बैंक पहुंचा और बैंक कर्मचारियों से घटना के बारे में बताया जिस पर पता चला कि उसके साथ ऑनलाइन ठगी हुई है. पीड़ित ने मंगलवार को बयाना थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज कराया है.